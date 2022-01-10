Что делать, если почта потеряла вашу посылку: объяснение Минюста

Координационный центр по предоставлению правовой помощи при Минюсте разъяснил украинцам, что делать, если посылку потеряли на почте.

«Если ваша посылка так и не попала к адресату, вам нужно обратиться в почтовое отделение, где вы отправляли посылку, с заявлением о потере или повреждении отправки. В заявлении обязательно нужно указать вид, категорию и номер почтового отправления или категорию и номер почтового перевода, место и дату принятия, фамилию, имя и отчество (для юридических лиц – наименование) и почтовый адрес отправителя и адресата, а в соответствующих случаях – сумма почтового перевода, сумма объявленной ценности почтового отправления, сумма наложенного платежа, данные предъявленного документа, удостоверяющего личность заявителя. В случае, когда это касается посылки, прямого контейнера или письма, бандероли с объявленной ценностью – в заявлении указывается вид упаковки, подробный перечень и стоимость вложения», – говорится в сообщении Минюста в Facebook.

Отмечается, что согласно законодательству Украины, операторы почтовой связи несут ответственность за частичную или полную потерю почтовых отправлений, за невыплату денег по почтовым переводам, а также нарушение сроков пересылки почтовых переводов и за несвоевременную доставку всех видов регистрируемых почтовых отправлений. При подаче заявления отправитель должен предъявить документ, удостоверяющий личность, а также расчетный документ.

«Поэтому всегда храните кассовые чеки и квитанции об оплате соответствующей услуги», – советуют эксперты.

В случае выявления факта потери или повреждения почтового отправления, украинцы имеют право требовать от работников отделения почтовой связи составления акта, который подписывается лицом, составившим акт, руководителем (администратором) почтового отделения и вами.

Далее необходимо обратиться с претензией к предприятию почтовой связи и добавить все необходимые копии, свидетельствующие о нарушении вашего права. В свою очередь оператор почтовой связи в месячный срок должен в письменном виде предоставить вам ответ на претензию. В указанном ответе оператор почтовой завязки либо согласится с выплатой компенсации, либо укажет, по каким причинам произвести выплату невозможно. Если истец не согласен с ответом, он имеет право обжаловать его в суде.

Необходимо отметить, что в соответствии со статьей 18 Закона Украины «О почтовой связи» оператор почтовой завязки за невыполнение или ненадлежащее выполнение услуг по пересылке внутренних почтовых отправлений несет материальную ответственность перед пользователями, а именно:

за полную потерю регистрируемых почтовых отправлений без объявленной стоимости – возмещается стоимость услуги почтовой связи и штраф в размере 100 процентов стоимости этих услуг;

за частичную потерю (повреждения) вложения посылки без объявленной ценности – возмещается его стоимость пропорционально массе утраченной или поврежденной части вложения путем деления размера тарифа за пересылку на чистую массу вложения и штраф в размере 100% стоимости услуг почтовой связи;

за полную утрату (повреждения) вложения посылки с объявленной ценностью – возмещается в размере суммы объявленной ценности почтового отправления, стоимости услуг почтовой связи и штрафа в размере 25% стоимости этих услуг;

за несвоевременную доставку всех видов регистрируемых почтовых отправлений – штраф в размере 25% стоимости услуг почтовой связи.

Также следует помнить, что оператор почтовой связи не несет материальной ответственности за почтовые отправления, если:

почтовое отправление из закона подлежит изъятию, конфискации или уничтожению;

потеря или повреждение вложения почтового отправления произошли вследствие действия непреодолимой силы (землетрясение, ураган, наводнение и т.п.);

нехватка или повреждение вложения почтового отправления произошли вследствие нарушения отправителем установленных законодательством Украины правил по ограничениям в пересылке предметов и вещей;

почтовая отправка (почтовый перевод) выдана (выплачена) адресату под расписку о получении;

заявление о розыске почтового отправления (почтового перевода) подано к объекту почтовой связи после шести месяцев со дня приемки;

почтовая отправка с объявленной ценностью, прямой контейнер были приняты от отправителя закрытыми, оболочка почтового отправления или сам контейнер, печать или пломба отправителя не повреждены, а масса почтового отправления или прямого контейнера соответствует массе, определенной во время его приема к пересылке.

Напомним, с 1 января 2022 года группа компаний «Новая почта», предоставляющая логистические услуги юридическим и физическим лицам, изменила тарифы.