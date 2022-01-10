В Киеве на Днепровской набережной гонщики попали в ДТП — видео момента

В Киеве ночью «стритрейсеры» устроили гонки на мокрой дороге и попали в ДТП.

Соответствующий ролик, запечатленный уличными камерами видеонаблюдения, опубликовали на YouTube-канале BerCrime.

Инцидент произошел в ночь на 10 января в 01:59 на автодороге в районе Днепровской набережной (Березняки).

На кадрах, запечатленных сразу несколькими уличными камерами системы видеонаблюдения «Безопасные Березняки» запечатлено два автомобиля, водители которых решили посоревноваться друг с другом по скорости. При этом на видео отчетливо видно, что дорога мокрая и скользкая.

В результате одно из транспортных средств врезалось в забор на обочине, после чего остановилось прямо посреди дороги. Это усложнило проезд всем остальным участникам дорожного движения.

На видео до конца не понятно, или автомобиль занесло из-за неконтролируемой потери сцепления протектора с дорогой, или же водитель сам попытался сделать «трюк», продемонстрировав свои навыки экстремального вождения. В любом случае, грубое нарушение привело к аварии, и было зафиксировано на видео.

Ранее мы также сообщали о том, как под Киевом пьяный водитель устроил серьезное ДТП с пострадавшими.