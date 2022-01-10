«Кемель Жанаевич». Путин не смог вспомнить имя Токаева и придумал президенту Казахстана новое

Заседание в режиме видеоконференции, в котором приняли участие лидеры стран ОДКБ, транслировал ТАСС.

Источник: gordonua.com

«Что касается ситуации в Казахстане: всем известно, что президент Казахстана», – после этой фразы Путина возникла небольшая пауза.





Президент РФ попытался вспомнить имя Токаева, но не сумел этого сделать.

«Кемель Жанаевич», – выдумал Путин, сказав это неразборчиво.

При этом на сайте Кремля прямая речь Путина опубликована без ошибок.

«Касым-Жомарт Кемелевич Токаев обратился за помощью к членам Организации Договора о коллективной безопасности в связи с тем, что его – братская для нас – страна, участник ОДКБ, столкнулась с беспрецедентным вызовом своей безопасности, целостности и суверенитету», – процитировал Путина сайт президента РФ.

Как отмечает «Собеседник», Путин уже не первый раз забывает имя Токаева. В частности, на пресс-конференции в декабре 2021 года он назвал его просто «новым президентом» Казахстана. Хотя Токаев возглавил республику в 2019 году.

В октябре 2020 года Путин во время официального визита в Сочи тогдашнего президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова назвал его другим именем – Шариманом, писал Kaktus Media.

Лидеры стран ОДКБ в ходе видеоконференции 10 января обсудили «меры по нормализации» ситуации в Казахстане. По словам Путина, войска ОДКБ проведут в Казахстане «ограниченный по времени период», какой сочтет возможным для их применения Токаев.

Президент Казахстана назвал протесты в стране госпереворотом.

Контекст:

Митинги в Казахстане начались 2 января, когда сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на автомобильный газ. В дальнейшем протесты начались и в других городах, в том числе Уральске, Атырау, Актобе, Алматы, столице Нур-Султане.

4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. В Алматы протестующие ворвались в мэрию, после чего там начался пожар. Сообщалось также о захвате аэропорта в городе. Позже власти объявили о его освобождении от протестующих.

5 января президент Казахстана отправил правительство в отставку. Также Токаев поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизельное топливо и сместил первого президента страны Нурсултана Назарбаева с должности председателя Совета безопасности Казахстана. Несмотря на это, протесты в стране продолжились.

5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. В стране на фоне акций протеста отключали интернет.

Вечером 5 января Токаев заявил о «террористической угрозе» в Казахстане и попросил помощи у стран ОДКБ. В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворческие силы. Они уже «приступили к выполнению задач» в этой стране. Всего от ОДКБ в Казахстан будут отправлены 2,5 тыс. военных из стран – членов организации, заявил ее генсек Станислав Зась.

Вечером 6 января казахстанские силовики заявили, что освободили центр Алматы от протестующих, СМИ сообщали, что по людям, стоявшим на площади, открыли огонь, были убитые и раненые.

Токаев 7 января заявил, что разрешил силовикам без предупреждения стрелять на поражение по протестующим.

Утром 9 января в МВД Казахстана заявили, что «во всех регионах страны ситуация стабилизирована», власти восстановили контроль над зданиями региональных администраций.

В тот же день МВД Казахстана сообщило, что среди правоохранителей погибли 16 человек, пострадали более 1300.

По состоянию на 10 января в стране задержано почти 8 тыс. человек, в минобороны страны пообещали, что «спецоперация продолжится до полного уничтожения террористов».