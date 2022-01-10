Любовный гороскоп — самые крепкие союзы по знакам Зодиака

Говорят, что браки заключаются на небесах. Но как быть, если после свадьбы вы поняли, что совсем не подходите друг другу? Астрологи советуют перед походом в ЗАГС убедиться, что у вас с партнером действительно есть космическая связь.

Астрологи рассказали InStyle, какие знаки Зодиака могут создать крепкий союз.

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Рыбы и Скорпион

Про них можно сказать, что противоположности действительно притягиваются. У этих знаков абсолютно разные интересы и взгляды на некоторые вещи, но, несмотря на это, им очень интересно вдвоем. Рыбы понимают, что характер Скорпионов не подарок, а те в свою очередь осознают все недостатки Рыб. Но это не мешает им создать идеальную пару. Вместе они одинаково смотрят в будущее и в их отношениях царит идиллия. По большей части это заслуга Рыб, которые могут в нужный момент подчиниться Скорпиону.

Овен и Водолей

Объединяет этих знаков Зодиака нелюбовь к публичности и бурному проявлению своих чувств. Выражение «счастье любит тишину» как раз про эту парочку. Они настолько не любят общение, что редко куда выбираются, работать предпочитают на дому, а круг близких людей сводят до нескольких человек. Овен и Водолей могут молчать с друг другом часами – им не нужны слова, чтобы выразить свои чувства. Вместе им хорошо, а на то, что делается вокруг – им наплевать.

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Стрелец и Лев

Несмотря на кардинальные различия в характере, эти два знака Зодиака отлично уживаются вместе. Лев любит командовать, а Стрелец – не любит подчиняться, Лев предпочитает стабильность, а Стрелец находится в постоянном поиске. Как тогда они могут быть счастливы вместе, спросите вы. Ответ прост – оба умеют безумно любить и уступать друг другу. Даже нарциссичный Лев в таких отношениях однажды поймет, что научился идти на компромиссы и уступки. Но, разумеется, никогда и никому в этом не признается.

Дева и Телец

В этих отношениях роли четко распределены: Телец ведущий, а Дева ведомая. Но их это вполне устраивает. Более того, они искренне проживают каждую ссору и с легкостью мирятся. К слову, находит компромиссы в таких отношениях не только ведомая Дева, но и рулевой Телец. Оба знака Зодиака ненавидят хаос и любят жить в порядке, чистоте и комфорте. Они оба упорно работают над отношениями, поэтому окружающие не могут налюбоваться этой парой.

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Козерог и Телец

Секрет их крепкой любви – настоящая дружба, которую они способны пронести сквозь года. Они не любят проявлять свои чувства на публике, да и наедине между ними редко вспыхивает шекспировская страсть. Козерогу и Тельцу комфортно в тишине, без лишних эмоций, шума и суеты. А громкие ссоры с битьем посуды и не менее громкое примирение им не по душе.

Весы и Близнецы

Этим знакам Зодиака нравится все новое, они обожают открытия и сюрпризы. Если отправить их в путешествие, то они в погоне за чем-то новым объедут весь мир. Им не нравится жить в порядке, а тем более его наводить. Весы и Близнецы предпочитают хаос, непредсказуемость и душевные порывы. В отношениях они всегда будут поддерживать друг друга и никогда не предадут вторую половинку. Несмотря на кардинально разные увлечения, им невероятно интересно вдвоем.

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