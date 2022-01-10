На границе с Польшей – огромные очереди

Перед пунктами пропусков в западных областях нашей страны на въезд в Евросоюз уже выстроились очереди протяженностью на километры. Такое бывает постоянно после окончания новогодне-рождественских выходных. Граждане нашей страны снова едут в Европу, потому что там их ждет работа. Об этом сообщает ТСН.

На границе с Польшей большие очереди (фото из открытых источников)

В частности, на всех 6 пропускных пунктах Львовщины, в очереди выстроилось более 600 авто. Наибольшее скопление транспорта на территории таможенного поста «Краковец. Образовалась очередь протяженностью более трех километров.

По рассказам водителей, они находятся в очереди на пограничье уже шесть часов. И это много времени, ведь раньше бывало час-два, а они возвращаются на работу. Дольше всего водители стояли на этом таможенном переходе девять часов.

Смена пограничников на посту длится девять часов. За это время они проверили 450 автомобилей. Даже общались с польскими коллегами, чтобы они быстро и динамично пропускали соотечественников.

Как отметил руководитель отдела инспекторов пограничной службы поста «Краковец» Сергей Верельник, такие скопления в после праздничное время прогнозируемые. Поэтому в эти дни увеличено количество инспекторов смен, работающих в пограничных нарядах. Здесь также имеются четыре полосы движения, которыми для ускорения могут двигаться легковые автомобили.

Сейчас больше транспорта собирается на двух пунктах пропуска. Это – «Шегиня» и «Краковец», потому что через них и дальше уже польской территорией удобно доехать в другие европейские страны. Вместе с тем, чтобы въехать в Польшу, кроме документов о вакцинации, нужно иметь ПЦР-тест или антиген. Их можно сделать и на территории пункта пропуска.

Пограничники делают прогноз о пике автомобильных очередей уже сегодняшней ночью и завтра, во вторник. Вместе с тем, такая ситуация, когда машин будет еще много, может иметь место до завершения недели.

Напомним, что «Комментарии» информировали о том, что в Польше вернули потерянные деньги украинскому гастарбайтеру.

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