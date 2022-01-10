Новые штрафы для водителей: «неправильные» шины и превышение скорости

Верховная Рада-фото ВРУ

За превышение скорости — 3400 грн

Сегодня положениями ст. 122 КУоАП предусмотрена ответственность за нарушение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 и 50 км / ч. За это предусмотрен штраф в размере 340 грн и 1700 грн.

Однако, зарегистрированный в период новогодних праздников законопроект № 6463 «О внесении изменений в КУоАП об усилении ответственности за превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств» предусматривает расширение этого списка.

Инициаторами данного проекта Закона стали около 30 нардепов от партии «Слуга Народа».