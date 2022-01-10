Новые штрафы для водителей: «неправильные» шины и превышение скорости

Что готовят поданные нардепами инициативы?
Пока украинцы в уютном кругу семьи отмечали новогодние праздники, нардепы тоже не теряли времени. За считанные дни до Нового года в Верховной Раде было зарегистрировано сразу несколько «санкционных» законопроектов для водителей – они касаются как езды с превышенной скоростью, так и технических характеристик автомобилей. Данные инициативы предусматривают существенное увеличение штрафов за нарушение этих пунктов – новые суммы будут достигать отметки в 3400 и 8500 грн. Выясняли детали Знай.uа.
Верховная Рада-фото ВРУ
За превышение скорости — 3400 грн
Сегодня положениями ст. 122 КУоАП предусмотрена ответственность за нарушение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем
на 20 и 50 км / ч. За это предусмотрен штраф в размере 340 грн и 1700 грн.
Однако, зарегистрированный в период новогодних праздников законопроект № 6463 «О внесении изменений в КУоАП об усилении ответственности за превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств» предусматривает расширение этого списка.
Инициаторами данного проекта Закона стали около 30 нардепов от партии «Слуга Народа».
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Законопроект — скриншот
Как утверждают авторы № 6463, наиболее опасным проявлением нарушения требований ПДД, что приводит к особо тяжким последствиям, является именно превышение установленных ограничений скорости движения – которые часто не соответствуют дорожной обстановке.
«Таким можно считать движение транспортного средства в пределах населенных пунктов со скоростью 130 км в час и выше – что составляет превышение ограниченной скорости движения более чем на 80 км в час. Указанное нарушение требует существенного увеличения размера взыскания, поскольку существующий на сегодня размер штрафа объективно не способен остановить совершение админправонарушения», — говорится в Пояснительной записке.
Верховная Рада-фото ВРУ
Документ предусматривает дополнение ст. 122 новой частью – за превышение скорости движения более чем на 80 км/ч нарушитель оплатит
штраф в размере 3400 грн.
Законопроект — скриншот
Кроме главного Комитета по вопросам правоохранительной деятельности, № 6463 должен пройти рассмотрение еще в 6 профильных Комитетах.
Полиция-фото Патрульная полиция Украины
А вот органом, уполномоченным рассматривать дела о правонарушениях, предусмотренных ч. 5 ст. 122 КУоАП, предлагается определить Нацполицию или Военную инспекцию безопасности дорожного движения Военной службы правопорядка в ВСУ.
8500 грн — за «рисунок» на шинах
Но «зашла» данная инициатива в Раду не сама — в тот же день на рассмотрение руководства Парламента был подан еще один тематический законопроект. А касается он, непосредственно, технических характеристик самого транспортного средства.
Речь идет о № 6462 «О внесении изменений в КУоАП об усилении ответственности за управление транспортным средством, оборудованным шинами с нарушением установленных законодательством требований».
«Проектом акта предлагается дополнить КУоАП новой статьей 121-3, которой предусмотрено установление усиленного уровня ответственности за управление водителем
грузовым автомобилем или автобусом, оборудованным шинами, остаточная высота рисунка протектора которых не соответствует требованиям законодательства», — указано в Пояснительной записке к проекту Закона.
Полиция-фото Патрульная полиция Украины
В частности, предлагается предусмотреть ответственность за такие действия в виде наложения штрафа в размере
8500 грн.
В случае повторного совершения такого нарушения предлагается применять к водителю взыскание в виде
лишение права управления транспортными средствами на срок от 6 месяцев до 1 года.
Законопроект — скриншот
Сейчас же ч. 1 ст. 121 КУоАП за такие действия установлена ответственность в виде наложения штрафа в размере 340 грн, а ч. 2 этой статьи – в размере 680 грн.
«Указанный размер штрафа требует существенного увеличения, поскольку объективно не способен остановить совершение административного правонарушения из-за малозначительности. Водителю должно быть экономически невыгодно платить большие штрафы, которые можно
направить на улучшение технического состояния транспортного средства», — говорится в документации законопроекта.
Верховная Рада-фото ВРУ
Но, прежде чем попасть в сессионный зал, № 6462 должны оценить в 7 профильных Комитетах Верховной Рады – 29 декабря законопроект был передан на рассмотрение одного из них.
Законопроект — скриншот
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