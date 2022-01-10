животное полчаса звало на помощь ( ВИДЕО)

В Днепре хозяева случайно «постирали» своего кота Брошу. Он очень любит спать в барабане стиральной машины. Когда ушастый в очередной раз туда улегся, то там лежала собачья лежанка такого же цвета, как и он. Из-за этого владельцы и не заметили любимца.

Об этом сообщили в публикации ветеринарной клиники «На Рабочей».

Броша пробыл в работающей машинке около 30 минут, пока хозяйка услышала его крики. Когда его выпустили, то он выбежал и попытался спрятаться. Его поймали, высушили и привезли к ветеринару. На осмотре у него обнаружили низкую температуру и хрипы в легких. Его глаза не открывались из-за порошка, а изо рта сильно пахло стиральным средством.

Животному провели всю необходимую терапию. К счастью, все анализы были в норме и вскоре Броша отправился домой. Сейчас он чувствует себя хорошо: играется и кушает.