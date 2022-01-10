Фахівці розповіли, якої шкоди організму можуть заподіяти соління

У китайському виданні Sina опублікували матеріал, в якому розповіли, якої шкоди організму можуть заподіяти соління. На думку авторів, консервовані овочі здатні спровокувати рак і привести до серцево-судинних захворювань.

З настанням зими доступність свіжих овочів знижується. На них істотно зростають ціни, і їх складніше зберігати, а тому багато хто намагається заготовлювати консервовані рослинні продукти, консервуючи їх.





Найчастіше люди роблять мариновані огірки і капусту. Їх подають як доповнення до основних страв. Така їжа популярна в багатьох країнах, але вона може бути небезпечною для здоров’я. Шкода завдають нітрити, які містять соління. Їх наявність в продуктах, в тому числі в Солоному м’ясі і рибі, допускається, але небезпека виникає, коли людина з’їдає такої їжі занадто багато за короткий проміжок часу.

В такому випадку можуть виникнути різні симптоми. У цьому списку є задишка, занепад сил, запаморочення, нудота, діарея і блювота.

Крім того, в шлунку нітрити вступають у взаємодію з амінами – продуктами розпаду білка. Цей процес призводить до виникнення канцерогенів, що провокують рак.

У Sina нагадали, що в консервованих продуктах міститься велика кількість солі. Якщо денна норма цієї спеції перевищена-порушується водний баланс.

Це призводить до підвищення обсягу позаклітинної рідини, що призводить до збільшення крові в серцево-судинній системі. У свою чергу її зростання провокує серцеві захворювання, а також проблеми з нирками. Можливі й інші відхилення через підвищений вживання солоної їжі.

ukrhealth