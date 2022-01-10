Гороскоп для девушек — кто вы по знаку зодиака из принцесс Диснея

Наверное, каждая девочка в детстве мечтала стать принцессой и примеряла на себя образы диснеевских героинь. Кому-то нравилась бесстрашная воительница Мулан, а кому-то мечтательная русалка Ариэль. У каждой из принцесс был свой характер, соответствующий определенному знаку Зодиака.

Instagram-страница Astrozorina поделилась необычным гороскопом для девушек, с помощью которого можно узнать, кто вы из принцесс.

Овен — Ванилопа

Женщина-Овен по психотипу напоминает принцессу Ванилопу из мультфильма «Ральф». Не стоит ее злить, потому что из рассудительной дамы она превратиться в привередливую девочку. И она не будет извиняться за свои дела или поступки, поскольку виноват всегда будет тот, кто ее разозлил. А в остальном женщины-Овны энергичны и дружелюбны.

Телец — Рапунцель

Представительницы этого знака Зодиака очень настойчивы и терпеливы, но не стоит наступать им на волосы, иначе ждать беды. Чтобы заполучить желаемое женщина-Телец, как и принцесса Рапунцель из одноименной сказки, пойдет на все.

Близнецы — Жасмин

Ради ярких впечатлений и приключений женщины Близнецы готовы рисковать, как и принцесса Жасмин из «Алладина». У них могут резко меняться планы и желания, но зато с представительницами этого знака Зодиака никогда не соскучишься.

Рак — Мегара

Верность и неспособность предать любимого человека — главные черты характера Мегары, как и женщин, родившихся под знаком Рака. Для них чувства и эмоции главнее доводов разума.

Лев — Мерида

Представительницы этого знака Зодиака любят быть в центре внимания, как и принцесса Мерида из мультфильма «Храбрая сердцем», которая выделялась среди остальных копной ярко-рыжих волос. Женщины-Львы общительны и быстро умеют расположить к себе людей.

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Дева — Белоснежка

Женщины, родившиеся под знаком Девы, обладают отзывчивым характером. Но в них есть доля в педантичности и перфекционизма, как у Белоснежки, которая любила наводить порядок и чистоту. Женщины-Девы ответственно подходят к любой работе и не боятся трудностей.

Весы — Покахонтас

Представительницы этого знака Зодиака обладают удивительной мудростью и имеет тонкую натуру. Они одинаково бережно относятся к людям и природе. Женщины-Весы всегда безмерно честны как с собой, так и со всеми близкими людьми.

Скорпион — Эльза

Страстные и импульсивные женщины-Скорпионы напоминают принцессу Эльзу из мультфильма «Холодное сердце». У них внутри бурлят чувства и эмоции, которые они не всегда способны контролировать. Но при этом представительницы этого знака Зодиака весьма ранимые и добрые.

Стрелец — Мулан

Женщин-Стрельцов можно сравнить с воительницей Мулан из одноименного мультфильма, потому что они такие же храбрые, настойчивые и имеют задатки лидера. Правда, иногда могут быть чересчур импульсивны.

Козерог — Тиана

Женщины, родившиеся под знаком Козерога, дисциплинированы и трудолюбивы, этим они напоминают принцессу Тиану из сказки «Принцесса и лягушка», которая ради своей цели работала и день, и ночь.

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Водолей — Белль

Представительницы этого знака Зодиака ценят свою свободу и независимость. Но при этом, умеют быть нежными и чуткими, как Белль из мультфильма «Красавица и чудовище». Водолеи внимательно присматриваются к своему избраннику и способны достучаться до его сердца.

Рыбы — Ариэль

Романтичная Ариэль подходит по психотипу женщинам-Рыбам, потому что фантазия и креатив — это их стихия. Представительницы этого знака Зодиака очень дружелюбны, влюбчивы, но при этом верны своему избраннику. Однако из-за своей мечтательности Рыбы часто не справляются с поставленными задачами.

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