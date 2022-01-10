Комаровский назвал способ, как Украине преодолеть коронавирус

Проблемы в здравоохранении, в том числе и пандемию коронавируса, можно преодолеть с помощью медицинского страхования. Об этом рассказал врач Евгений Комаровский в программе «Хард с Влащенко» на телеканале «Украина 24».

«Мне кажется, нужно открыть рынок медицинского страхования, прописать законодательство и пусть работают. Рынок все проблемы решит сам. Будь у нас страховой рынок, мы бы вообще не обсуждали тему вакцинации. Просто страховые компании бы сказали: вы хотите не прививаться – не прививайтесь, но для вас страховка будет на 50% дороже. И все! Все-таки элементарно», – сказал врач.

Комаровский уверен, что страна пойдет по верному пути, если будет вкладывать деньги в медицину.

«Нищие 3% нищенского ВВП на медицину – это не медицина. Это медицина даже не выживание, а деградация, антимедицинские услуги. Это вообще не медицина. Мое убеждение, что в этой ситуации должна быть полная переоценка всех расходов государства, потому что умирают люди и уезжают люди. Поэтому никаких институтов Национальной памяти, никаких олимпиад, никаких президентских университетов, никаких наблюдательных советов «Укрзалізниці», – заявил он.

По словам медика, каждая копейка должна учитываться и анализироваться. Также Евгений Олегович считает, что государство уносит у украинца 10 лет жизни.

«Все, что можно потратить на медицину, на детей, на безопасность должно идти туда. Остальные могут подождать, а это не подождет. Не вкладывая деньги в людей, мы их просто теряем. Когда женщине 60 лет, во Франции у нее впереди еще 25 лет жизни и путешествий в обнимку со своим дедушкой. А у нашей женщины все, уже жизнь кончилась. У каждого из нас уносят минимум 10 лет жизни», – резюмировал Комаровский.

Напомним, Евгений Комаровский назвал признаки боли в горле, которые «сами не пройдут» и требуют как можно более скорого обращения к врачу за консультацией.

Ранее украинский педиатр Евгений Комаровский рассказал, что делать если у ребенка не сбивается температура. По его словам, детям можно принимать только парацетамол и ибупрофен, прием других препаратов в порядке самолечения – это преступление.