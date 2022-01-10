Украинские подростки получат «ковидную тысячу»

Вакцины. Фото: UN News Вакцины. Фото: UN News

Отметим, что против коронавируса вакцинировано около пятнадцати миллионов украинцев, из которых четырнадцать миллионов — две дозы. Также третья бустерная доза получена двадцатью тысячью человек.

Ранее сообщали, в 2022 году зарплаты чиновников планируют повысить: кто в Кабмине будет получать более 40 тысяч гривен.

Напомним, новый штамм коронавируса «Омикрон» уже косит молодых: врач рассказал о первых симптомах — усталость, учащенный пульс и температура. Об этом стало известно благодаря заявлениям главы Медицинской ассоциации ЮАР Анжелики Кутзе

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