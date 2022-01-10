Украинские подростки получат «ковидную тысячу»

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Вакцинированные подростки могут рассчитывать на ковидную тысячу. Об этом сообщается на сайте президента.

Владимиром Зеленским была поставлена задача для Кабмина о подготовке выплаты одной тысячи гривен в рамках «єПідтримка» украинцам в возрасте от двенадцати до восемнадцати лет, которые прошли полный курс вакцинацию.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что 6,7 миллиона наших соотечественников подали заявку на получения тысячи гривен. Уже было перечислено восемь миллиардов гривен. Средства выплачивают восемь банков, а также пятнадцать присоединяться.

Владимир Зеленский, скриншот: YouTube

Владимир Зеленский, скриншот: YouTube

«В настоящее время против COVID-19 в Украине вакцинировано 14,8 млн. человек, из которых 13,98 млн. получили две дозы. 9 января открылась возможность прививки бустерной дозой. И на сегодняшний день дополнительную дозу получило 20 тысяч человек», — сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Вакцины. Фото: UN News

Вакцины. Фото: UN News

Вакцины. Фото: UN News

Отметим, что против коронавируса вакцинировано около пятнадцати миллионов украинцев, из которых четырнадцать миллионов — две дозы. Также третья бустерная доза получена двадцатью тысячью человек.

Ранее сообщали, в 2022 году зарплаты чиновников планируют повысить: кто в Кабмине будет получать более 40 тысяч гривен.

Напомним, новый штамм коронавируса «Омикрон» уже косит молодых: врач рассказал о первых симптомах — усталость, учащенный пульс и температура. Об этом стало известно благодаря заявлениям главы Медицинской ассоциации ЮАР Анжелики Кутзе

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