Украинские подростки получат «ковидную тысячу»

Вакцинированные подростки могут рассчитывать на ковидную тысячу. Об этом сообщается на сайте президента.
Владимиром Зеленским была поставлена задача для Кабмина о подготовке выплаты одной тысячи гривен в рамках «єПідтримка» украинцам в возрасте от двенадцати до восемнадцати лет, которые прошли полный курс вакцинацию.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что 6,7 миллиона наших соотечественников подали заявку на получения тысячи гривен. Уже было перечислено восемь миллиардов гривен. Средства выплачивают восемь банков, а также пятнадцать присоединяться.