Внаслідок ДТП у Києві водій згорів у власному авто (Відео)

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Згорілий після ДТП “Мітсубісі”, водій якого загинув. Фото – ГУ ДСНСУ в Києві

Смертельна ДТП з 1 загиблим і травмованими, внаслідок якої авто з водієм вигоріло дощенту, сталась 9 січня в Києві.





Як повідомляє ГУ ДСНСУ у Києві, внаслідок зіткнення на Столичному шосе двох легкових автомобілів – “Мітсубісі” і “Субару” – перше авто спалахнуло.

Рятувальники, які прибули за викликом, автомобіль загасили за лічені хвилини. В машині знайшли обгоріле тіло водія.

“Під час ліквідації пожежі, вогнеборцями було виявлено тіло водія автівки. За допомогою гідравлічного інструмента рятувальниками було деблоковано тіло загиблого”, – проінформували надзвичайники.

У «Субару» їхала родина з дитиною. Хлопчик отримав травми і госпіталізований з матір’ю.

«Внаслідок зіткнення отримав забої хлопчик, який із сім’єю знаходився в автівці марки «Subaru». Його разом із матір’ю було госпіталізовано до НДСЛ «ОХМАТДИТ», — уточнили столичні рятувальники.

Причину смертельної ДТП будуть встановлювати правоохоронці. За попередніми даними, один із водіїв авто виїхав на зустрічну смугу, де і сталось фатальне зіткнення.

Більше подробиць — у відео ТСН.