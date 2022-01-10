Названа популярная ягода для снижения сахара в крови

Сахарный диабет является хроническим заболеванием. Контролировать уровень глюкозы в крови помогают некоторые продукты. Ученые назвали популярную ягоду, которая значительно снижает риск осложнений диабета.

По словам исследователей, клубника содержит большое количество сложных антиоксидантов, а также богата антоцианами, которые особенно полезны для мозга и сердца. Как раз эти вещества отвечают за снижение уровня сахара в крови. Кроме того, эксперты выделили эллаговую кислоту, которая также понижает глюкозу в организме. Клубника повышает чувствительность клеток к инсулину и помогает организму быстрее выводить лишнюю глюкозу, поделились подробностями ученые.

Специалисты отметили, что ежедневное употребление 37 ягод клубники значительно снижает вероятность осложнений диабета, таких как заболевания почек и невропатия.

В одном из исследований ученые проанализировали влияние клубники на уровень сахара в крови у 14 человек с избыточной массой тела. Участники эксперимента пили клубничный сок за 2 часа до еды, во время приема пищи и через 2 часа после еды. После чего в течение 10 часов у добровольцев был взят анализ крови.

В результате выяснилось, что употребление клубники перед едой значительно снижало уровень глюкозы и воспалительного процесса в организме после приема пищи. «Результаты исследования показали более значительное снижение постпрандиальной глюкозы, когда клубнику употребляли перед едой, по сравнению с употреблением клубники во время еды», – рассказали авторы научной работы.

Кроме того, как подчеркнули исследователи, употребление ягод до и после приема пищи улучшало чувствительность клеток к инсулину. Клинические испытания доказали противовоспалительный эффект клубники и ее важную роль в контроле гликемии, резюмировали ученые.

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