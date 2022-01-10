Гороскоп на 2022 год Синего Водяного Тигра

Астрологи предсказывают, что 2022 год будет активным и динамичным, как и его покровитель — Синий Водяной Тигр. Но всем нам особенно важно знать, каким этот год будет для нас, кому принесет удачу.

Астролог Юлия Урусэль рассказала людям какого возраста 2022 год принесет успех.

В 2022 году будут происходить важные события в жизни тех, кому в год Синего Водяного Тигра исполнится 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 года, то есть Тиграм. А по Зодиаку удача улыбнется Тельцам, Ракам, Скорпионам, Козерогам и Рыбам. В этом году им будет важно не упустить свой шанс и действовать уверенно.

Тема денег в этом году выйдет вперед. Нужно будет действовать напористо и активно. Но не все смогут себе это позволить. Некоторым лучше тщательно продумывать свои действия. Но выжидая можно легко упустить даже то, что имеешь.

2022 год будет счастливым и удачным для этих трех знаков.

Близнецы

Год для многих представителей знака будет насыщен интересными событиями и проектами. С января по апрель лучше всего тщательно планировать и готовиться к активным действиям. Удачное время для воплощения в жизнь запланированного наступит в начале июня и продлится до середины октября. Летом и осенью будет чувствоваться необходимость перемен. Если близкие поддержат, то Близнецы могут кардинально сменить работу или вообще переехать. В конце года вряд ли будет постоянство, хотя в ноябре-декабре есть шанс укрепить отношения со второй половинкой и встретиться со старыми друзьями.

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Рак

В этом году многие представители знака смогут продемонстрировать творческий потенциал и заслужить поддержку многих людей. В первые месяцы года у них появится шанс увеличить доходы и наладить отношения с надежным партнером. С середины мая по конец июня будет напряженный период, во время которого Раки пересмотрят приоритеты и уже к осени будут с удовольствием пожинать плоды работы. В конце 2022 года у многих Раков появятся интересные перспективы.

Дева

Для Дев год Тигра станет благоприятным для романтических встреч, брака и рождения детей. Также 2022 год хорош для укрепления партнерства и привлечения единомышленников. Первое полугодие будет несколько неровным, но ничего серьезного. Самое сложное время для Дев — 22 июля — 23 августа. В это время у Дев будет спад энергии. Поэтому лучше запланировать на этот период отпуск. А в конце августа и в начале сентября прекрасное время для смены работы. Закончится год для Дев позитивно — спокойно и уверенно.

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