Кэти Перри станцевала тверк возле унитаза-гиганта (ВИДЕО)

Исполнительница выложила фрагмент «безумного» шоу, где декорациями служили горы туалетной бумаги и огромный унитаз с «фекалией».

Американская певица Кэти Перри опубликовала в Instagram фрагмент своего концерта Playland Bash, который состоялся в Лас-Вегасе.

Во время выступления звезда примерила множество причудливых нарядов, а также появилась в огромном оранжевом унитазе, возле которого расположились рулоны туалетной бумаги.

Кэти выложила ролик, в котором она танцует тверк, а в это время из унитаза выглядывает «радостная фекалия».