Toyota анонсировала дебют серийного автомобиля с твердотельной батареей к 2025 году

Японская Toyota является одной из большинства компаний, которая инвестирует в твердотельные аккумуляторы.

Источник: avtodream.org

Стало известно, что технология появится на гибриде, а не на чистом электрокаре.

Недавно на выставке CES 2022 главный научный сотрудник бренда и глава Исследовательского института Toyota заявил, что первая машина с твердотельной батареей будет иметь в оснащении ДВС.

Также, он отметил, что создание технологии ведется по графику, и первая машина, отказавшаяся от литий-ионных аккумуляторов, выйдет в первой половине этого десятилетия.

Руководство компании признает, что все это на первый взгляд выглядит «немного неинтуитивным». Разработка электрокара с твердотельными батареями сделает машину еще более дорогой.

Затраты, скорее всего, уменьшатся к 2025 году, однако этого мало для того, чтобы сделать возможным разработку авто без ДВС с твердотельными батареями.

По данной причине компания сперва применит многообещающую технологию к гибридам, так как батареи будут меньше и, как результат, не повлияют на цену.