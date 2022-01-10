Toyota анонсировала дебют серийного автомобиля с твердотельной батареей к 2025 году

Японская Toyota является одной из большинства компаний, которая инвестирует в твердотельные аккумуляторы.
Источник: avtodream.org
Стало известно, что технология появится на гибриде, а не на чистом электрокаре.
Недавно на выставке CES 2022 главный научный сотрудник бренда и глава Исследовательского института Toyota заявил, что первая машина с твердотельной батареей будет иметь в оснащении ДВС.
Также, он отметил, что создание технологии ведется по графику, и первая машина, отказавшаяся от литий-ионных аккумуляторов, выйдет в первой половине этого десятилетия.
Руководство компании признает, что все это на первый взгляд выглядит «немного неинтуитивным». Разработка электрокара с твердотельными батареями сделает машину еще более дорогой.
Затраты, скорее всего, уменьшатся к 2025 году, однако этого мало для того, чтобы сделать возможным разработку авто без ДВС с твердотельными батареями.
По данной причине компания сперва применит многообещающую технологию к гибридам, так как батареи будут меньше и, как результат, не повлияют на цену.