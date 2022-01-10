Эксперт назвал способы защиты от переохлаждения в мороз

Морозы могут существенно ослабить чувствительную дыхательную систему и стать причиной переохлаждения. Но заблаговременная защита от морозного воздуха может сохранить здоровье, рассказал , терапевт, профессор Александр Карабиненко.

«Для того чтобы не переохладиться, надо пользоваться шарфом или защищаться от холодного воздуха обычной медицинской маской. Надо создать условия, чтобы воздух прогревался, попадая в дыхательные пути, согревать потоки воздуха каким-то препятствием. А после пребывания на морозе нужно выпить горячий чай или кофе».

Карабиненко добавил, что у некоторых людей органы дыхания особенно чувствительны к морозному воздуху — даже при небольшом минусе у них начинается кашель, першение в горле, развиваются простудные заболевания верхних дыхательных путей.

«При температуре минус 20–25 градусов практически у всех людей будут неприятные ощущения и последствия пребывания на морозе: кашель, затрудненное дыхание, через какое-то время может появиться боль в горле», — отметил он.

По словам специалиста, к любому неприятному ощущению следует отнестись внимательно, так как воспаленное горло становится уязвимым перед любой инфекцией.

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