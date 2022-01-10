Пьяное ДТП в Киеве на Автозаводской

Сегодня, 10 января, в Киеве на улице Автозаводскойпроизошло ДТП с участием нетрезвого водителя. Автомобиль Toyota RAV4 на большой скорости вылетел на встречную полосу и протаранил автомобиль KIA.

Об этом сообщил Телеграм-канал «ДТП.Киев».

Водитель автомобиля KIA, в котором не сработали подушка безопасности, был госпитализирован с травмой головы. По сообщению канала, состояние пострадавшего нормальное.

Уходя от удара Toyota, другой автомобиль, Peugeot, в свою очередь задел грузовик Iveco.

Виновник аварии, Toyota RAV4, с отвалившимся передним колесом проехал более 200 м и остановился у АЗС ОККО.

По свидетельству очевидцев, водитель «Тойоты» сразу сбежал, но потом вернулся и дальше уже ожидал оформления ДТП в веселой компании молодых людей, которые то ли ехали с ним, то ли присоединились позже.

Ранее Realist.online рассказывал, что в Киеве водитель «залетел» в сугроб и стал героем соцсетей.