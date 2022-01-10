Столтенберг заверил, что НАТО не пойдет на компромиссы с РФ по поводу членства Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что только Украина и союзники Альянса могут решать, когда Украина будет готова к членству. Об этом он сказал перед началом заседания комиссии Украина-НАТО, пишет «Европейская правда».

«Мы очень четко заявляли, что не пойдем на компромисс по поводу права каждого государства в Европе выбирать свой собственный путь, в том числе по безопасности договоренностей, частью которых оно хочет быть. Поэтому фундаментальным является ненарушение этого принципа», – сказал генсек НАТО.

Столтенберг подчеркнул, что только Украина и союзники Альянса будут решать вопросы членства. По его словам, НАТО остается преданным решению, которое было принято на Бухарестском саммите в 2008 году, согласно которому Украина в будущем может стать членом Альянса.

«Мы сохраняем приверженность этому решению, и мы помогаем Украине двигаться к членству, имплементируя реформы», – подчеркнул Столтенберг.

На прошлой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг провел разговор с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Они общались об Украине.

Накануне Столтенберг заявил, что никаких компромиссов из РФ по поводу будущего членства других стран не будет.

Напомним, накануне в Женеве завершился первый раунд переговоров США и России. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал встречу сложной, но деловой.

Как известно, в Женеве замминистра иностранных дел России Сергей Рябков отметился скандальным заявлением. Представитель Москвы перед переговорами посоветовал Североатлантическому альянсу «собирать манатки». Якобы, НАТО следует возвращаться к стандартам 1997 года.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, о чем будут говорить на Совете «Россия-НАТО», который пройдет 12 января.

К слову, генсек НАТО заявил, что никаких компромиссов из РФ по поводу будущего членства других стран не будет.