Штрафные баллы за нарушение ПДД — какие изменения готовят украинцам

“Слуги народа” подали проект Закона Украины “О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и другие законы Украины о внедрении учета штрафных баллов за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения” №6502.

Документ зарегистрирован на сайте Верховной Рады Украины.

Парламентарии предлагают ввести систему начисления штрафных балов за нарушения ПДД, зафиксированные не в автоматическом режиме. По мнению нардепов, нововведение поможет в принятии обоснованных решений о временном приостановлении действия водительских прав, после чего водители будут вынуждены пройти повторный курс обучения.

Законопроект определяет перечень правонарушений, за совершение которых водителю начисляются штрафные баллы, а их количество зависит от уровня общественной опасности и составляет от 1 до 5 баллов.

Штрафные баллы начисляются в количестве:

1 балл за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 5, 10 ст. 121 КУоАП;

за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 5, 10 ст. 121 КУоАП; 2 балла за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1, 7, 11 ст. 121, ч. 1 (кроме зафиксированных в автоматическом режиме), 2 ст. 122, ч. 1 ст. 123 КУоАП;

за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1, 7, 11 ст. 121, ч. 1 (кроме зафиксированных в автоматическом режиме), 2 ст. 122, ч. 1 ст. 123 КУоАП; 3 балла за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 122 КУоАП;

5 баллов за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 4, 5 ст. 122 (кроме зафиксированных в автоматическом режиме), ст. 122-4, ч. 2 ст. 123 КУоАП.

Подсчет общего количества штрафных баллов будет осуществляться за предыдущие 365 дней.

Если водитель за 365 дней получил 12 и более штрафных баллов, а водитель, которому впервые выданы права менее одного года тому назад – 8 и более, сотрудник полиции принимает решение о временном приостановлении водительского удостоверения.

Такое решение можно обжаловать в суде, но обжалование решения не останавливает его исполнение.

Ранее мы писали, что в Украине начали выдавать водительские удостоверения нового образца. Теперь в правах указан тип коробки передач автомобиля, на котором водитель сдавал практический экзамен на вождение.