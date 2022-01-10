В МОЗ готовятся сократить срок действия COVID-сертификата следом за ЕС

Минздрав сократит срок действия COVID-сертификатов. Об этом сообщила замминистра здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич в эфире «Сніданок з 1+1».
В странах Европейского Союза было принято решение сократить срок действия сертификатов в декабре этого года. Соответствующее решение уже готовятся принять в Украине. Так, Covid-сертификат будет действовать не 365, а 270 дней — девять месяцев.
«Мы готовим такое же решение на уровне украинского законодательства. Оно будет принято ориентировочно на этой неделе. Срок действия сертификатов будет сокращен уже не один год, а двести семьдесят дней», — сообщила Мария Карчевич.