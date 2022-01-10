В МОЗ готовятся сократить срок действия COVID-сертификата следом за ЕС

0

Минздрав сократит срок действия COVID-сертификатов. Об этом сообщила замминистра здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич в эфире «Сніданок з 1+1».

В странах Европейского Союза было принято решение сократить срок действия сертификатов в декабре этого года. Соответствующее решение уже готовятся принять в Украине. Так, Covid-сертификат будет действовать не 365, а 270 дней — девять месяцев.

«Мы готовим такое же решение на уровне украинского законодательства. Оно будет принято ориентировочно на этой неделе. Срок действия сертификатов будет сокращен уже не один год, а двести семьдесят дней», — сообщила Мария Карчевич.

Ковид-сертификаты. Фото: Украинская правда.

Ковид-сертификаты. Фото: Украинская правда.

Ковид-сертификаты. Фото: Украинская правда.

_

Также замминистра здравоохранения отметила, что Украина присоединится к глобальной сети COVID-сертификатов, куда входит больше 80 стран мира. Украинцы смогут ездить во все эти страны.

Вакцины. Фото: UN News

Вакцины. Фото: UN News

Вакцины. Фото: UN News

Ранее сообщали, в 2022 году зарплаты чиновников планируют повысить: кто в Кабмине будет получать более 40 тысяч гривен.

Напомним, новый штамм коронавируса «Омикрон» уже косит молодых: врач рассказал о первых симптомах — усталость, учащенный пульс и температура. Об этом стало известно благодаря заявлениям главы Медицинской ассоциации ЮАР Анжелики Кутзе

Подпишись на наш Viber: новости, юмор и развлечения!


_