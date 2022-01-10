«Сваты-7» производства «Квартала 95» стали самым популярным телесериалом в России

Продукт студии «Квартал 95», основанной президентом Украины Владимиром Зеленским, очень понравился российским телезрителям.

Источник: focus.ua

Седьмой сезон сериала «Сваты» производства украинской студии «Квартал 95» стал самым популярным телесериалом в России в 2021 году. Об этом пишет Коммерсантъ со ссылкой на данные исследовательской компании Mediascope.

Сообщается, что Mediascope провела исследование в ТВ-аудитории старше четырех лет в российских городах с населением от 100 тыс. жителей.

В то же время, по данным российского офиса компании ECI Media Management, в городах с населением менее 100 тыс. жителей топ-10 самых популярных сериалов совпадает с рейтингом популярности в крупных городах.

Сериалы российского производства «Угрюм-река» и «Склифософский 8» оказались на втором и третьем местах в десятке самых рейтинговых телесериалов прошлого года.

Премьера финального сезона сериала «Сваты» состоялась в России 27 декабря на канале «Россия 1».

«Сваты» — российско-украинский комедийный сериал студии «Квартал 95», первый сезон которого зрители увидели в 2008 году. В центре сюжета семья Будько с деревни и семья Ковалевых (городские интеллигенты), которых объединяет внучка Женя. В 2013 году вышел 6 сезон, а начавшаяся между Россией и Украиной война стала препятствием для продолжения съемок проекта. В 2021 году, после 8-летнего перерыва, состоялась премьера «Сватов-7»

Отметим, что в Украине сериал вызвал много критики, в частности, в связи с тем, что главные его актеры открыто заявляют о своей антиукраинской позиции, а сериал показывают в России.

Примером работы в унисон с российской пропагандой назвал работу канала «1+1», где почти весь день 31 декабря транслировался сериал «Сваты-7» на русском языке, бывший глава Украинского института национальной памяти, оппозиционный депутат Владимир Вятрович. Он также возмущался тем, что сериал, произведенный студией, связанной с президентом Украины Владимиром Зеленским, параллельно с украинским каналом также транслировал канал страны-агрессора «Россия-1».

В 2019 году ряд общественных организаций даже просили Госкино запретить сериал «Сваты». Они аргументировали это тем, что сериал подпадает под запрет на показ в Украине, ввиду того, что в нем присутствует российская государственная символика, а среди героев сериала есть работники правоохранительных органов РФ.