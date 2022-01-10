Кардиолог назвала самый вредный продукт для сердца

Кардиолог Анна Кореневич в эфире своего YouTube-канала назвала самый вредный продукт для сердца.

По словам специалиста, это – сахар. Причем дело не только в ожирении, но и развитии атеросклероза и прочих недугов, поделилась подробностями она.

Врач уточнила, что речь идет не только о сахаре, который добавляется в чай, но и всех сладостях. «Все сладости, хлебобулочные изделия, обладающие высоким гликемическим индексом. Они нашему организму не нужны ни в каких количествах», – рассказала Кореневич.

Кардиолог указала на то, что при регулярном включении в рацион простых углеводов повышается вероятность развития ожирения, сахарного диабета и метаболического синдрома. Доктор призвала отказаться от белого хлеба, сладостей, а также круп из муки высшего сорта, добавив, что белый рис так же бесполезен для организма человека.

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