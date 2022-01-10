Гороскоп на неделю — у каких знаков Зодиака будут нерешительность и неразбериха

Текущая неделя для всех знаков Зодиака будет нелегкой, благодаря ретроградному Меркурию. Но представителям некоторых знаков будет особенно сложно ее пережить.

Об этом Realist.online рассказала профессиональный астролог Надежда Боровая.

Овен

Овнам на этой неделе будет тяжело получить удовольствие от любого дела. Они будут жаждать новых забот, дел, увлечений, но безуспешно. Как в делах, так и в личной жизни. Просто дождитесь завершения недели — все изменится в конце месяца.

Понедельник будет напряженным и эмоциональным. Держите себя в руках и постарайтесь не реагировать на раздражители.

Вторник и среда — время позаботиться о деньгах: проводить акции, раздавать бонусы, напомнить о вашем бренде, товаре.

Во второй половине недели лучше не критиковать и не спорить (если это не часть работы). Потому что в этот период такие действия будут прогулкой по лезвию и, если вы не виртуоз, последствия будут неожиданными.

Воскресенье лучше провести в домашних делах.

Весы

На этой неделе представители этого знака будут не только нерешительны, но и скованны в действиях. Решения будут приниматься другими людьми, а Весы смогут только решать, как к ним относиться и принимать последствия.

В понедельник лучше не спорить, особенно на скользкие темы. Просто обозначьте свою позицию, если очень нужно, но не стоит ничего обсуждать.

Во вторник и среду пришло время напомнить о долгах: не только деньгах, но и взятых на время вещах или документах.

Во второй половине недели могут обнаружиться пробелы в знаниях (скорее всего в том, что касается работы).

Воскресенье лучше провести активно: гулять, посетить тренажерный зал, бассейн.

Водолей

На этой неделе Водолеи будут нерешительны. И чем дольше они будут раздумывать, тем больше шансов упустят. Не стоит так долго все взвешивать. Если вам нужно принять решение — сделайте это уже на этой неделе или отложите еще на месяц.

В понедельник у Водолеев будет очень много общения.

Во вторник и среду они будут очень увлечены — личностью, фильмом, книгой — чем угодно.

Во второй половине недели вы узнаете новость или тайну, которую не сможете предать огласке, и будете сами решать, как жить с этим знанием.

В воскресенье ваши эмоции будут существовать раздельно с прагматизмом и рациональностью. Постарайтесь избегать в этот день магазинов.

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