Срок действия «зеленых» ковид-сертификатов будет сокращен на три месяца

Срок действия «зеленых» ковид-сертификатов в Украине сократят с 365 до 270 дней, сообщила заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич в эфире телеканала «1+1».

Таким образом, сертификат, подтверждающий полный курс антиковидной вакцинации владельца, будет действовать девять месяцев, а не 12, как сейчас. Изменения в законодательство готовятся и будут приняты ориентировочно на этой неделе, уточнила Карчевич. Сокращая срок действия сертификатов, Украина ориентируется на аналогичную практику стран ЕС.

«Мы готовим такое же решение на уровне украинского законодательства. Оно будет принято ориентировочно на этой неделе. Срок действия сертификатов будет сокращен до девяти месяцев», – объяснила она.

В 27 странах-членах Европейского Союза новые правила начнут действовать с 1 февраля.

Напомним, заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич в эфире «1+1 Украина» объявила амнистию для тех, кто купил «ковидный сертификат».

Раньше в Украине человека не могли вакцинировать, если его данные уже были в базе о прививках. Даже, если самой прививки не было. При этом вакцинированные люди, попадая в больницы, часто признаются медикам о своих фальшивых сертификатах.

95-97% пациентов ковидных больниц – это люди без прививки.

СБУ и полиция в 2021 году открыли более тысячи уголовных дел по подделке сертификатов вакцинации и тестов на ковид.

В преддверии нового года полиция Полтавской области предложила амнистию владельцам поддельных Covid-сертификатов при сотрудничестве со следствием в раскрытии преступления.

В декабре полиция разоблачила жителя Киевщины, продававшего фейковые соvid-сертификаты.

Также Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве масштабную схему незаконного получения свидетельств о вакцинации от Covid-19.

2 ноября 2021 года Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект 6084 об усилении ответственности за подделку Covid-документов.