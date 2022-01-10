Зеленский опубликовал старое фото как новое — сравнение снимков

В понедельник, 10 января, пресс-служба Президента Украины Владимира Зеленского попыталась выдать его старое фото за новое.

Снимок, о котором идет речь, появился в его официальном Instagram-аккаунте.

“Понедельник. Утро. Банковая. Начинаем новую рабочую неделю в новом 2022 году”, – говорится в публикации.

Стоит отметить, что от снимка, сделанного на совещании в ноябре 2021 года, это изображение отличается лишь ракурсом. Как говорится, найди десять отличий. Тот же интерьер, костюм, лица чиновников.

В такой ситуации закономерно возникают вопросы: Зачем обманывают украинцев и где же тогда находится глава государства? Снова отдыхает?

Ранее “Апостроф” публиковал фотографии Владимира Зеленского из Буковеля, где он проживал в отеле, принадлежащем олигарху Игорю Коломойскому. На отдыхе украинский президент был замечен в компании с соавтором Харьковских соглашений Русланом Демченко.