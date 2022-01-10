BMW подав патент на дивне кермо

Автовиробник BMW зареєстрував патент на кермо нового типу.
Источник: avtodream.org
У Мережі виникли ескізи розробки.
Компанія BMW разом з розвитком автомобільних технологій починає використовувати інші рішення для оснащення салону. Новий проект марки – кермо, яке більше не представлене у вигляді колеса.
Патент на розробку поданий, а це означає, що таке кермо може бути використане у майбутніх моделях бренду.
Автомобілі із системою автономного керування вже не здаються чимось далеким, тому виробники працюють над новими системами для них. Остання ідея компанії BMW полягає в тому, щоб на місці звичного кермового колеса встановити ручку. Користуватись їй можна буде за допомогою однієї руки.
Це широка поперечина, доповнена двома ручками у форму літери “L”. Зовнішні ручки можна буде обертати, незважаючи на положення центральної перекладини. Експерти зазначають, що основною ідеєю виробника було створення компактнішого елемента.
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З таким компонуванням водій зможе перевіряти електронну пошту або читати газети прямо у русі.