Тысячу гривен от Зеленского смогут получить несовершеннолетние

В ближайшем будущем еще одна категория населения сможет получить свою тысячу гривен за полную вакцинацию от коронавируса. Этот вопрос обсуждался сегодня, 10 января, на на селекторном совещании под председательством Владимира Зеленского.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

«Президент поставил правительству задачу разработать программу выплаты 1 тыс. грн несовершеннолетним, которые вакцинировались от COVID-19», — говорится в сообщении.

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Также пресс-служба сообщила, что на получение тысячи гривен от государства в рамках программы «еПідтримка» подали заявки более 6,7 млн ​​украинцев. По этим заявкам уже перечислено 6 млрд. грн.

На данный момент вакцинацию от COVID-19 в Украине полностью (две дозы) прошли 13,98 млн человек. Бустерную дозу уже получили 20 тыс. человек.

Ранее Realist.online рассказывал, что в Украине вновь сократят срок COVID-сертификатов.