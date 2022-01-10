В Киеве врачи выдавали поддельные сертификаты – фото

В Киеве правоохранители прикрыли лабораторию, в которой выдавали поддельные COVID-сертификаты.

Об этом сообщила в Facebook Киевская городская прокуратура.

По предварительным данным, группа лиц, в которую входили врачи и сотрудники одной из киевских больниц, организовали незаконную схему по выдаче людям поддельных COVID-сертификатов. За эти услуги злоумышленники получали от клиентов денежные вознаграждения в размере от 4 до 6 тысяч гривен.

Один из фигурантов занимался поиском клиентов и приемом заказов. После этого он передавал данные о заказчиках медицинским сотрудникам. Другой фигурант вносил якобы правдивые сведения о прохождении курса вакцинации в электронную систему eHealth для дальнейшей загрузки соответствующей информации в Единый портал государственных услуг «Дия».

Полученные денежные средства переводились на счет еще одного фигуранта преступной схемы. Он обналичивал эти деньги и распределял их между всеми сообщниками.

«В настоящее время на основании постановлений суда проведены обыски в одной из столичных больниц и мест проживания фигурантов. В ходе обысков изъяты документы, подтверждающие противоправную деятельность, а также денежные средства на общую сумму свыше 1,8 млн грн.

Следственные действия продолжаются«, — сообщают в прокуратуре.

Ранее мы также сообщали о том, что поддельные COVID-сертификаты можно аннулировать.