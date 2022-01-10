Ковид сертификаты — как аннулировать поддельный документ

Украинцы, которые получили поддельные сертификаты о вакцинации, имеют возможность их аннулировать.

Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич в эфире 1+1.

По словам чиновницы, владельцы фальшивых ковид-документов могут обратиться к семейному врачу для того, чтобы он аннулировал поддельный сертификат о вакцинации и направил на реальную прививку.

«Необходимо обратиться к медицинскому работнику – к врачу. Он информирует Нацполицию о том, что обнаружен поддельный документ. Человек должен всячески способствовать следственным действиям, чтобы выявить мошенников, продающих поддельные документы. Наряду с тем, врач может направить человека на прививку, если показатели здоровья позволяют, и внести данные в систему», – пояснила Карчевич.

Она добавила, что украинцы уже начали получать бустерную вакцину, которая сейчас доступна для всех желающих. Представитель ведомства порекомендовала всем, кто купил поддельные ковид-сертификаты, аннулировать их как можно раньше.

Ранее мы писали, что Украина сократит срок действия COVID-сертификатов до девяти месяцев, вместо года.