Ковид сертификаты — как аннулировать поддельный документ

Украинцы, которые получили поддельные сертификаты о вакцинации, имеют возможность их аннулировать.
Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич в эфире 1+1.
По словам чиновницы, владельцы фальшивых ковид-документов могут обратиться к семейному врачу для того, чтобы он аннулировал поддельный сертификат о вакцинации и направил на реальную прививку.
«Необходимо обратиться к медицинскому работнику – к врачу. Он информирует Нацполицию о том, что обнаружен поддельный документ. Человек должен всячески способствовать следственным действиям, чтобы выявить мошенников, продающих поддельные документы. Наряду с тем, врач может направить человека на прививку, если показатели здоровья позволяют, и внести данные в систему», – пояснила Карчевич.
Она добавила, что украинцы уже начали получать бустерную вакцину, которая сейчас доступна для всех желающих. Представитель ведомства порекомендовала всем, кто купил поддельные ковид-сертификаты, аннулировать их как можно раньше.
Ранее мы писали, что Украина сократит срок действия COVID-сертификатов до девяти месяцев, вместо года.
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