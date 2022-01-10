Стоит ли менять масло в автоматической коробке передач

Рекомендации производителей автоматических КП.
Источник: auto.24tv.ua
Производители автомобилей часто не включают замену масла в автоматических коробках передач в список необходимых процедур при техническом обслуживании автомобиля во время действия гарантийных обязательств на авто. А гарантия на новый автомобиль, как правило, составляет 100 – 150 тысяч км или 3 – 5 лет. Поэтому многим кажется, что обслуживать автоматическую трансмиссию не нужно вообще. Ведь многие механические коробки передач также имеют «пожизненный» запас смазки.
Чтобы разобраться в этой ситуации, мы обратились к официальному дилеру японского производителя автоматических КП Aisin в Украине компании «Трансматик».
На сайте этой компании, специализирующейся на ремонтах и обслуживании АКП, мы нашли прямую ссылку на рекомендацию японских специалистов Aisin. Они рекомендуют полную замену трансмиссионного масла во всех АКПП через каждые 20 000 км или 2 года, в зависимости, что наступит ранее.
Кстати как правильно определить уровень смазки в автоматической коробке передач
Немецкий производитель коробок передач ZF, который поставляет свою продукцию в основном на европейский рынок, имеет несколько иные рекомендации. На его сайте указано, что «5-, 6-, 8- и 9-ступенчатые автоматические коробки передач ZF заправлены специально разработанными полусинтетическими маслами для автоматических коробок передач и не нуждаются в техобслуживании.
Однако, учитывая ряд факторов, влияющих на срок службы коробок передач в каждом конкретном случае эксплуатации, ZF рекомендует замену масла в коробках после 150 000 км пробега. В случаях эксплуатации при высоких температурах и нагрузках, а также когда условия работы транспортного средства в прошлом неизвестны, целесообразно проводить замену трансмиссионного масла при более коротких интервалах”.
Конечно, для замены необходимо применять исключительно допущенные для данных коробок передач марки масел и проводить замену согласно технологии, утвержденной производителем.
Например, японский Aisin рекомендует производить замену смазки с помощью специального сертифицированного аппарата. Также очень важно придерживаться специального алгоритма замены. Дело в том, что обслуживание коробки-автомат с заменой масла существенно отличается от процедуры замены масла в двигателе автомобиля. Чтобы заменить масло в моторе, достаточно слить его, открутив крышку внизу, и залить свежее в заливную горловину вверху. Это может сделать любой автовладелец даже в гараже. Если же подобным образом сменить смазку в коробке передач, то удастся заменить не всю жидкость, а лишь ее часть. К тому же в случае выработки масла не всегда точно можно долить его до правильного уровня.
Аппаратная замена масла в коробке-автомат, которую рекомендуют производители автоматических трансмиссий – сложная процедура, которая выполняется на специальном оборудовании, по специальной технологии и только квалифицированным работниками, которые прошли соответствующее обучение.
Японский производитель коробок передач и масел к ни Aisin уверяет, что своевременное и профессиональное обслуживание автоматической коробки передач приведет к избежанию рывков при переключении передач, потерь при передаче мощности, уменьшению расхода топлива и обеспечит оптимальную надежность работы АКП.
Справка Авто 24
- Aisin Seiki Co Ltd – это научно-исследовательское конструкторское подразделение корпорации Toyota Motor Corporation. Все без исключения трансмиссии на автомобилях марок Toyota, Lexus изготовлены исключительно на заводах Aisin. Также данные АКП стоят почти на всех японских марках авто, даже на автомобилях марки Nissan, Infiniti, Renault, несмотря на наличие у владельца этих марок концерна Renault Nissan, своего научно-исследовательского конструкторского подразделения под названием Jatco (JATCO Ltd, сокращенное от Japan Automatic Transmission COmpany). Некоторые АКП, например Aisin A466ND, устанавливаемые на автомобили Nissan под названием RE6R01A (JF613e,F6AJA, W6AJA, AJ0).
- ZF Friedrichshafen AG – немецкий концерн, поставщик технологий и запчастей для автомобилей. Аббревиатура ZF означает Zahnrad Fabrik (завод шестерен). Концерн занимается разработкой и изготовлением шасси и коробок переключения передач для легковых, грузовых транспортных средств, в том числе дорожной техники. В состав концерна ZF Group входят предприятия таких известных торговых марок, как Boge, Sachs, Steyr, Lemforder и многие другие.