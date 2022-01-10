Стоит ли менять масло в автоматической коробке передач

Рекомендации производителей автоматических КП.

Источник: auto.24tv.ua

Производители автомобилей часто не включают замену масла в автоматических коробках передач в список необходимых процедур при техническом обслуживании автомобиля во время действия гарантийных обязательств на авто. А гарантия на новый автомобиль, как правило, составляет 100 – 150 тысяч км или 3 – 5 лет. Поэтому многим кажется, что обслуживать автоматическую трансмиссию не нужно вообще. Ведь многие механические коробки передач также имеют «пожизненный» запас смазки.





Чтобы разобраться в этой ситуации, мы обратились к официальному дилеру японского производителя автоматических КП Aisin в Украине компании «Трансматик».

На сайте этой компании, специализирующейся на ремонтах и обслуживании АКП, мы нашли прямую ссылку на рекомендацию японских специалистов Aisin. Они рекомендуют полную замену трансмиссионного масла во всех АКПП через каждые 20 000 км или 2 года, в зависимости, что наступит ранее.

Кстати как правильно определить уровень смазки в автоматической коробке передач

Немецкий производитель коробок передач ZF, который поставляет свою продукцию в основном на европейский рынок, имеет несколько иные рекомендации. На его сайте указано, что «5-, 6-, 8- и 9-ступенчатые автоматические коробки передач ZF заправлены специально разработанными полусинтетическими маслами для автоматических коробок передач и не нуждаются в техобслуживании.

Однако, учитывая ряд факторов, влияющих на срок службы коробок передач в каждом конкретном случае эксплуатации, ZF рекомендует замену масла в коробках после 150 000 км пробега. В случаях эксплуатации при высоких температурах и нагрузках, а также когда условия работы транспортного средства в прошлом неизвестны, целесообразно проводить замену трансмиссионного масла при более коротких интервалах”.

Конечно, для замены необходимо применять исключительно допущенные для данных коробок передач марки масел и проводить замену согласно технологии, утвержденной производителем.

Например, японский Aisin рекомендует производить замену смазки с помощью специального сертифицированного аппарата. Также очень важно придерживаться специального алгоритма замены. Дело в том, что обслуживание коробки-автомат с заменой масла существенно отличается от процедуры замены масла в двигателе автомобиля. Чтобы заменить масло в моторе, достаточно слить его, открутив крышку внизу, и залить свежее в заливную горловину вверху. Это может сделать любой автовладелец даже в гараже. Если же подобным образом сменить смазку в коробке передач, то удастся заменить не всю жидкость, а лишь ее часть. К тому же в случае выработки масла не всегда точно можно долить его до правильного уровня.

Аппаратная замена масла в коробке-автомат, которую рекомендуют производители автоматических трансмиссий – сложная процедура, которая выполняется на специальном оборудовании, по специальной технологии и только квалифицированным работниками, которые прошли соответствующее обучение.

Японский производитель коробок передач и масел к ни Aisin уверяет, что своевременное и профессиональное обслуживание автоматической коробки передач приведет к избежанию рывков при переключении передач, потерь при передаче мощности, уменьшению расхода топлива и обеспечит оптимальную надежность работы АКП.

Справка Авто 24