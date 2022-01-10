Онколог назвал главный признак наличия ракового заболевания

Кровянистые выделения должны насторожить человека, при их обнаружении нужно немедленно обследоваться. Об этом во вторник, заявил главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор Андрей Каприн в время пресс-конференции.

По словам врача, кровянистые выделения, наблюдаемые в моче и в кале, а также из сосков должны насторожить, потому что являются главным признаком онкологических нарушений в организме.

«Как только начинаются — нужно обратиться к онкологу. Это уже не норма. Это самый яркий пример», — подчеркнул Каприн.

Также онколог посоветовал обратить внимание на потерю аппетита и веса.

По словам специалиста, если диагностировать заболевание на ранней стадии, то в 80–90% случаев оно поддается лечению и большинство пациенток живет дальше полноценной жизнью без рецидивов.

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