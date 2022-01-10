Как вылечить остеоартроз — современные методы

Остеоартроз ― болезнь, при которой повреждается суставной хрящ ― амортизатор, который уменьшает давление костей и обеспечивает их плавное скольжение относительно друг друга. Врачи сравнивают хрящи с губками, которые удерживают жидкость в спокойном состоянии, и выделяют ее при нагрузке.

В течение жизни суставы испытывают колоссальные нагрузки, а когда волокна соединительной ткани хряща становятся более рыхлыми и ломкими, и вовсе разрушаются. Формируются костные наросты. Различают остеоартроз трех видов: коленных суставов ― гонартроз, тазобедренных ― коксартроз и множественный ― полиостеоартроз. Болезнь лечится, причем устраняются не только симптомы, но и причины.

Кто лечит остеоартроз и как?

Состояние и степень функциональности сустава определяют посредством диагностических методов: рентген, УЗИ, КТ, МРТ. При наличии показаний выполняют пункцию сустава. Результаты диагностики оценивает врач-ревматолог, и он же назначает терапию. К примеру, лечение остеоартроза в IVR ― Институте вертебрологии и реабилитации основано на комплексном подходе, когда устраняется и боль, и восстанавливается питание суставов. Основу составляют следующие методики:

физическое воздействие с применением таких процедур как электротерапия, ультразвуковая терапия, ударно-волновая, магнитно-лазерная и др. Вид физиотерапии подбирается индивидуально, с учетом формы заболевания и его стадии;

кинезиотейпирование посредством специальных эластичных лент, которые помогают снять напряжение и ускоряют процесс восстановления;

финско-немецкая на многофункциональных тренажерах David. Это методика восстановления движением под руководством реабилитолога. Суставная жидкость продуцируется только во время движения суставов, но безопасного!

Эффективность таких методик лечения максимальна при остеоартрозе 1 и 2 степени. При тяжелых повреждениях проводится эндопротезирование. Перед стартом лечения, обязательно проводится общее обследование, тестирование, определение физического развития организма и нарушений двигательной функции. Способы устранения и формирование тактики восстановления подбираются командой профильных специалистов:

Комплексное лечение: каких результатов можно достичь?

Опасность дегенеративных изменений в суставах заключается в постоянном прогрессе. Однако комплексное воздействие лечебных методик позволит:

замедлить болезнь;

устранить острую и тупую боль, спазмы;

снять воспалительный процесс;

расширить амплитуду движений;

усилить мышечную силу.

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Данный материал подготовлен на основании последних исследований, выводов ученых и врачей. Материал носит исключительно общеинформационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза или получения медицинских советов обязательно обратитесь к лечащему врачу.