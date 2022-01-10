Минздрав «забраковал» пластиковые маски: они не защищают

В Министерстве здравоохранения рассказали, почему пластиковые прозрачные маски не являются средством индивидуальной защиты. Такое заявление сделала пресс-служба Минздрава.

«Долгое время работники сферы обслуживания, кафе, ресторанов, гостиниц используют так называемые пластиковые прозрачные защитные маски. На самом деле, ничего общего со средством индивидуальной защиты такие предметы не имеют», – отмечают в ведомстве.

Минздрав напоминает, что о пластиковых прозрачных «масках» не упоминается ни в одном документе, регулирующем противоэпидемические правила. Вместо этого необходимо использовать защитные медицинские маски или респираторы, полностью закрывающие нос и рот.

«Фактически, люди, использующие такие пластиковые маски, не имеют никакого эффективного средства индивидуальной защиты. Это связано с тем, что такие средства неплотно прилегают к лицу, а соответственно, не защищают от инфицирования других и не защищают от заражения того, кто носит такие «маски», – говорят в министерстве.

Минздрав призывает работников сферы обслуживания заботиться о себе и своих посетителях и использовать эффективные средства индивидуальной защиты.

Такие маски продаются в интернет-магазинах и стоят от 16 грн.

Прозрачные маски не являются средством защиты

Их активно используют с начала пандемии работники кофеен и ресторанов. Также такие средства используются украинскими телеканалами во время записи телешоу, в которых предусмотрено присутствие зрителей.

К слову, Румыния вводит штраф за ношение обычных тканевых масок.

Во Франции с 3 января, дети от 6 лет должны носить маски в общественных местах из-за резкого роста случаев заражения «Омикрон»-штаммом коронавируса.

Также британских школьников после каникул обязали носить маски на уроках.

Ранее в Италии ввели обязательное ношение масок на улице. Граждане должны использовать маски-респираторы FFP2 в общественном транспорте, в кино, театрах и на стадионах. Правительство Италии решило усилить пограничный контроль: случайные антигенные или молекулярные тесты будут проводиться в аэропортах, портах, на вокзалах и наземных пунктах пропуска на въезжающих в Италию. В случае положительного результата, человеку придется поехать на самоизоляцию на 10 дней.

Тем временем Московская церковь в Украине отпраздновала Рождество без масок.