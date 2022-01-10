Ковид сертификаты — какой будет срок действия в 2022 году

Срок действия сертификатов о вакцинации от коронавируса в Украине сократят до девяти месяцев, вместо года.

Об этом рассказала замминистра здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич в эфире «Сніданку з 1+1».

Она сообщила, что в декабре прошлого года Европейской комиссией было принято решение о сокращении срока действия “зеленого” COVID-сертификата, свидетельствующего о наличии двух вакцин от коронавируса у человека. Так, вместо 365 дней, этот документ будет действителен 270.

Уже с 1 февраля 2022 года новые правила вступят в силу для 27 стран Европейского союза.

Мария Карчевич заявила, что такое же решение готовится к принятию и в Украине.

«Мы готовим такое же решение на уровне украинского законодательства. Оно будет принято ориентировочно на этой неделе. Срок действия сертификатов будет сокращен до девяти месяцев», — рассказала представительница Минздрава.

Отмечается, что новые правила продолжительности сертификата касаются только поездок между странами. Правительства могут иметь разный срок действия сертификата для доступа к мероприятиям или помещениям на своей территории. Как будет именно в Украине, пока неизвестно.

Ранее мы сообщали, в Украине значительно сократили срок действия COVID-сертификатов после выздоровления.