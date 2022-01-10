Как загадать желание на Старый новый год 14 января: топ советов от звёзды «Битвы экстрасенсов»

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Звезда «Битвы экстрасенсов» Елена Голунова периодически делится в личном блоге полезными советами и сейчас она рассказала, как правильно загадать желание на Старый Новый год, чтобы со 100-процентной вероятностью оно сбылось.

Видео было записано еще в воскресенье, 9 января — оно первое в наступившем 2022 году. Она успела пожелать всем здоровья, счастья, а также высказалась о ритуалах, которые могут улучшить ваше существование, на своей странице в социальной сети Instagram, где за его жизнью следят более 760 тысяч человек.

Следствие ведут экстрасенсы, фото: СТБ

Следствие ведут экстрасенсы, фото: СТБ

Елена поблагодарила людей, которые все это время были рядом, делили радости с ее семьей, а также горести и различные проблемы. Но выделила, что самое главное, конечно же, это здоровье детей. Ибо когда малыши здоровы — родители счастливы. Тем не менее, что касается совета о том, как загадать желание на Старый Новый год.

«С 13 на 14 января мы празднуем Старый Новый год. Он автоматически дублирует все то, что мы с вами должны были сделать 31 декабря, то есть загадать желание. Надо проговаривать про себя заранее сформированное желание с первого по последний бой курантов. Главное, не заходить за последний удар. Не знаю, будут ли звучать в это время куранты, но вы для себя их установите», — поделилась Голунова.

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"Битва экстрасенсов", скриншот: YouTube

«Битва экстрасенсов», скриншот: YouTube

О том, как улучшить свое финансовое положение, Елена порекомендовала взять крупную купюру, положить ее в конверт или завернуть в салфетку, после чего поместить в кошелек.

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