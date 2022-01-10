Как загадать желание на Старый новый год 14 января: топ советов от звёзды «Битвы экстрасенсов»

Звезда «Битвы экстрасенсов» Елена Голунова периодически делится в личном блоге полезными советами и сейчас она рассказала, как правильно загадать желание на Старый Новый год, чтобы со 100-процентной вероятностью оно сбылось.

Видео было записано еще в воскресенье, 9 января — оно первое в наступившем 2022 году. Она успела пожелать всем здоровья, счастья, а также высказалась о ритуалах, которые могут улучшить ваше существование, на своей странице в социальной сети Instagram, где за его жизнью следят более 760 тысяч человек.