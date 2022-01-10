MARUV выпустила «остросатирический» трек о COVID (ВИДЕО)

Исполнительница от имени альтер-эго SHLAKOBLOCHINA записала новую песню, посвятив ее ситуации с коронавирусом.

Певица MARUV (Анна Корсун) в рамках своего cайд-проекта Shlakoblochina выпустила новый трек Shpok Shpok, посвященный коронавирусу и вакцинации. Lyric video на песню было опубликовано в YouTube.

Исполнительница спела о девочке Ане, которая отказалась от вакцины и предупреждала всех о вселенском заговоре.

«Помним – это острое социальное высказывание сатирического характера», – отметила MARUV в подписи к видео.

На данный момент ролик собрал 5,8 тысячи лайков и несколько десятков комментариев.

«Шлакоблочина ТОП. Лучшее лекарство от всех этих ваших корон», «Песня класс, как всегда настроение поднимает», «Деградирует общество, что скажешь. Но это же весело. Деградируем дальше. Аня, ты лучшая», «Трек хоть и заявлен как сатирического характера, но там вся правда-матка о ситуации в мире в последние годы. В шутке есть доля шутки, остальное правда. Аня – топ артистка нашего времени!», «Очень прикольная песня, а главное на отличную тему», – написали слушатели.