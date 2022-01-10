На Землю надвигается астероид — все подробности

Уже совсем скоро к Земле подлетит самый крупный в этом году астероид. Специалисты классифицировали его как «потенциально опасный».

Об этом сообщает In-space.

Объект был открыт еще 22 сентября 1974 года, он относится к группе Апполона. Астероид получил имя 7482 1994 PC1. Его размер в диаметре специалисты оценивают в диапазоне от 1296 до 2898 метров.

Его максимальное приближение к Земле произойдет 19 января в 01:51 по киевскому времени на расстоянии примерно 1,98 миллиона километров со скоростью 20 километров в секунду. Для сравнения, самый крупный астероид в минувшем году — 163899 2003 SD220 — приблизился к нашей планете в декабре на расстояние примерно 5,43 миллиона километров.

Синим обозначена орбита Земли, белым — астероида, пунктиром — орбиты Меркурия, Венеры и Марса

Несмотря на то, что 7482 1994 PC1 получил определение «потенциально опасного», реальной угрозы планете, согласно выводам экспертов, он не несет.

Согласно принятым в NASA критериям, астероидам диаметром более 140 метров и близостью к планете менее 7,5 млн километров присваивают статус «потенциально опасных». Траекторию их движения отслеживают, так как при следующем сближении с Землей она может меняться — либо в большую, либо в меньшую сторону.

В следующий раз астероид приблизится к нашей планете 18 января 2105 года. Тогда он пройдет на расстоянии примерно 2,33 миллиона километров от Земли.

Как сообщал «Апостроф», 6 января рядом с Землей пролетел астероид 2014 YE15. Длина космического камня составляет около 12,8 метров, что равняется длине автобуса.