Сертификат на 180 дней или на один год: как продлить свои документы в «Дії» за 4 шага

Специалисты и разработчики портала «Дiя» решили рассказать, что делать, если ваш сертификат действителен только полгода. Инструкция касаемо того, как продлить зеленый сертификат.

Новый пост был опубликован на официальном аккаунте портала в социальной сети Instagram, активным пользователем которой они являются. Регулярно украинцам рассказывают о новых фишках приложения, а также дают советы по тем или иным вопросам.

В этот раз они рассказали, как продлить срок действия вашего сертификата. Если вы формировали ваш сертификат еще летом, то он будет действителен в течении последующих 180 дней. Чуть позже его срок действия увеличился до 1 года, однако автоматически оно не подтягивается.

«Рассказываем, как это сделать 🙌🏻1️⃣ зайдите в приложение Дiя и авторизуйтесь; 2️⃣ нажмите Услуги 👉🏻 COVID-сертификаты; 3️⃣ выберите нужный тип сертификата; 4️⃣ поставьте галочку, чтобы дать согласие на передачу данных. Вот и все! Как только Дiя найдет ваши сертификаты, они появятся рядом с другими цифровыми документами 📲 И самое главное – новый сертификат будет действителен 1 год вместо 180 дней🤗» — говорится в сообщении под постом.