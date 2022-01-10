Сертификат на 180 дней или на один год: как продлить свои документы в «Дії» за 4 шага

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Специалисты и разработчики портала «Дiя» решили рассказать, что делать, если ваш сертификат действителен только полгода. Инструкция касаемо того, как продлить зеленый сертификат.

Новый пост был опубликован на официальном аккаунте портала в социальной сети Instagram, активным пользователем которой они являются. Регулярно украинцам рассказывают о новых фишках приложения, а также дают советы по тем или иным вопросам.

В этот раз они рассказали, как продлить срок действия вашего сертификата. Если вы формировали ваш сертификат еще летом, то он будет действителен в течении последующих 180 дней. Чуть позже его срок действия увеличился до 1 года, однако автоматически оно не подтягивается.

«Рассказываем, как это сделать 🙌🏻1️⃣ зайдите в приложение Дiя и авторизуйтесь; 2️⃣ нажмите Услуги 👉🏻 COVID-сертификаты; 3️⃣ выберите нужный тип сертификата; 4️⃣ поставьте галочку, чтобы дать согласие на передачу данных. Вот и все! Как только Дiя найдет ваши сертификаты, они появятся рядом с другими цифровыми документами 📲 И самое главное – новый сертификат будет действителен 1 год вместо 180 дней🤗» — говорится в сообщении под постом.

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Примечательно, что на днях в странах Европейского Союза было принято решение сократить срок действия сертификатов, и соответствующее решение уже готовятся принять в Украине.

Сертификат о вакцинации, фото с hromadske

Сертификат о вакцинации, фото с hromadske

Об этом в эфире «Сніданку з 1+1» рассказала заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич.

Новые правила вступят в силу для 27 стран уже с 1 февраля этого года, и сертификат будет действовать 270 дней, вместо 365.

Сертификат о вакцинации, фото с hromadske

Сертификат о вакцинации, фото с hromadske

«Мы готовим такое же решение на уровне украинского законодательства. Оно будет принято ориентировочно на этой неделе. Срок действия сертификатов будет сокращен до девяти месяцев», — рассказала представитель Минздрава.

Напомним, как распознать «Омикрон» и «Дельту» по головной боли и насморку: главные симптомы, которые выдают эти штаммы

Ранее сообщалось, что Минздрав официально разрешил третью бустерную дозу вакцины от Covid-19: как сгенерировать сертификат в «Дії» и есть ли возрастные ограничения

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