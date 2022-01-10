Лікарі назвали кілька ознак високого тиску, які не можна ігнорувати

Високий артеріальний тиск не можна ігнорувати, оскільки він може викликати небезпечні для людини ускладнення.

Артеріальний тиск визначається як сила, що впливає на органи і кровоносні судини, коли кров перекачується по тілу серцем, пише Express.





“Показники артеріального тиску між 120 на 80 і 140 на 90 можуть означати, що ви піддаєтеся ризику розвитку високого кров’яного тиску, якщо не вживете заходів, щоб тримати його під контролем”, – йдеться в повідомленні NHS.

Фахівці Британського фонду Серця (BHF) стверджують, що високий кров’яний тиск рідко має помітні симптоми, хоча є деякі його ознаки все ж можливо помітити. Одним з ключових симптомів підвищеного артеріального тиску є нечіткий зір, констатують медики.

Інші можливі симптоми включають

носова кровотеча,

задишка,

біль у грудях,

запаморочення,

головний біль.

Експерти фонду підкреслюють, що ці симптоми не можна ігнорувати. Також вони вказують на те, що багато людей з підвищеним тиском можуть відчувати себе цілком добре. Щоб виявити проблему, дорослим людям слід регулярно перевіряти артеріальний тиск, незважаючи на свої відчуття.

ukrhealth