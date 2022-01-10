Штрафы для евроблях в Украине

Владельцам «евроблях» стали приходить письма от таможенной службы. Эксперты советуют не игнорировать их, чтобы в дальнейшем выиграть суд.

Об этом сообщили на странице «АвтоЕвроСила» в Фейсбуке.

Жителю Львова недавно полиция выписала штраф на 8,5 тысяч гривен за езду на «евробляхе» согласно ст.121, ч.8 КУоАП. Затем правоохранители передали информацию о нарушителе в Таможенную службу. Вскоре от таможни автовладельцу пришло извещение о том, что в отношении него таможня собирается составить протокол по ст.469 ч .4 КУоАП за нарушение таможенных правил по использованию автомобиля иностранной регистрацией.

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В извещении владельцу «евробляхи» порекомендовали не ездить на машине с еврорегистрацией и явиться в таможенную службу для решения вопроса. Эксперты советуют ни в коем случае не игнорировать подобные извещения и явиться в указанное время в таможенную службу.

В таможне владельцу «евробляхи» выдадут постановление, которое можно будет обжаловать в суде. Но если вы выкинете письма от таможни или нарушите их предписания, то суд будет проигран.

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Напомним, что 15 мая 2021 года депутаты утвердили льготные условия растаможки «евроблях» в Украине. Действовали они 180 дней для обычных граждан и 270 – для участников АТО/ООС.

А с 10 ноября льготные ставки прекратили свое действие и с тех пор автовладельцы должны растамаживать «евробляхи» по другим правилам. За нарушение предусмотрены штрафы до 170 тысяч гривен.

Также Realist.online сообщал, что украинец сжег «евробляху» в знак протеста против власти. Многим автовладельцам проще избавиться от машины, чем платить за нее штраф.