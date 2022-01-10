Омикрон Украина — Голубовская рассказала, как будет распространяться вирус

«Омикроновая» волна коронавируса может нести в себе опасные отличия от всех предшествующих штаммов.

Об этом заявила в Facebook заведующая кафедрой инфекционных болезней в Национальном медицинском университете имени А. А. Богомольца Ольга Голубовская.

Так, по словам Голубовской, волны предыдущих штаммов коронавируса отличались тем, что они практически вытесняли друг друга. После пиковых значений заболеваемости наблюдался практически полный ее спад. В сутки регистрировалось иногда даже единичные случаи инфицирования. Но «омикрон», как утверждает Голубовская, отличается «накоплением вируса в популяции».

«В настоящее время идёт накопление вируса в популяции, большинство из членов которой являются уже иммунными, и, исходя из закономерностей эпидемиологического процесса, после адаптации возбудителя к новым условиям, мы будем наблюдать чрезвычайно резкий подъем заболеваемости, как это происходит в других странах«, — объясняет инфекционист.

При этом Голубовская подчеркивает, что на индивидуальном уровне все рекомендации и меры предосторожности должны быть прежними. Даже учитывая то, что «омикрон» характерен меньшим количеством тяжелых и критических случаев протекания болезни. В связи с этим власти должны позаботиться о том, чтобы в больницах не было дефицита мест. Группы риска нужно стараться госпитализировать еще до того, как у них наступит дыхательная недостаточность.

«Известно, что этот вариант протекает с меньшим количеством тяжёлых и критических случаев, вовлечением детей, но это характерно для популяции в целом. На индивидуальном уровне рекомендации должны оставаться прежними — не забывать о раннем лечении, в частности, противовирусной терапии (ПВТ), ибо каждому конкретному человеку, имеющему тяжелую форму COVID-19, вовсе не интересно, что, в целом, таких тяжёлых случаев стало меньше. Кроме того, опять надо готовить госпитальные базы и стараться госпитализировать группы риска ДО наступления дыхательной недостаточности для введения противовирусного препарата. Сотый раз повторяю — это уменьшит нагрузку на отделения интенсивной терапии и повысит выживаемость пациентов, снизит общую летальность«, — резюмировала Голубовская.

Ранее мы также сообщали о том, что в ВОЗ призвали не считать Омикрон «мягким» штаммом.