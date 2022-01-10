Гамбит Авакова — Монастырского: кто победил в скандале с зарплатами?

Новый год в Украине начался совсем не скучно. Контуры будущего кризиса власти Зеленского начали проявляться во всех сферах от внешней до внутренней политики. К уже известным проблемам российских войск на границе и будущих веерных отключений добавилась неожиданная проблема бунта полицейских. Впервые в истории Украины полицейские начали публичное давление на власть с требованием повысить зарплаты. Такого не случалось даже в тяжёлые 90-е. Полицейские на удивление хорошо организовались: создали групи и чаты, начали “итальянскую забастовку” отказываясь выезжать на мелкие нарушения, даже начали писать рапорты на увольнения и требовать отставки министра и главы полиции. Конечно же во всем этом сложно не заметить невидимую руку, которая искусно направляла полицейский гнев. И это рука бывшего министра Авакова, сообщает Хвиля.

Отставка “вечного министра” была очень неожиданной для него и его команды. С одной стороны министр уходил, а с другой в МВД оставалось очень много членов его команды. Сложилось даже впечатление, что его отставка является неким договорняком с бывшим помощником Антона Геращенка и новым министром Денисом Монастырским. Но, в своём появлении в эфире Натальи Влащенко с резкой критикой власти Зеленского, Аваков дал чётко понять что никаких договорённостей не было. Поэтому “качнуть” МВД и показать слабость действующего министра, а соответственно и провал Зеленского в кадровой политике — отличное преимущество для нового оппозиционера и потенциального участника избирательного забега Арсена Авакова.

Нападение

Зарплаты полицейских и финансирование МВД всегда были болевыми точками системы. В этом и являлся главный успех бывшего министра Авакова. Имея колоссальное политическое влияние в виде фракции Народный фронт ему удалось увеличить финансирование МВД в 4 раза за 5 лет. Благодаря этому он получал лояльность системы, хотя никогда не был её частью. Именно это своё достижение он решил использовать против Монастырского. Так, 15 декабря он опубликовал текст, в котором прямо обвинил нового министра в неспособности отстоять бюджет министерства и поднять зарплаты полицейским. Утверждая, что защита бюджета является главной задачей министра, Аваков, тем не менее, солгал. После того, как Народный фронт вылетел из парламента бюджет МВД перестал расти. Так, на 2021 год бюджет вырос только на 2,7 млрд грн (85,8 млрд грн), это почти столько же, как вырос бюджет при Монастырском на 2022 — на 3 млрд грн (88,8 млрд грн). То есть никаких 25-28% роста каждый год, о которых заявил Аваков в последний год его власти не было.

Следы Арсена Борисовича в раскачивании МВД видно и в других местах. Так, 12 ноября на сайте ОП была создана петиция о повышении зарплат полицейским. Автором петиции является Артем Каспар’ян, который работает помощником народного депутата Артема Дмитрука. В свою очередь Дмитрук является главой групи по связям с Арменией, а его друг и спонсор Вилен Шатворян, он же председатель Союза армян Украины и смотрящий от Авакова за портами и железной дорогой. Петиция к слову собрала уже 26 тисяч подписей.