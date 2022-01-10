йоркширский терьер задал тапку настоящую трепку ВИДЕО)

На видео попал маленький, но очень грозный йоркширский терьер по кличке Спарти, который показал резиновой тапке, кто в доме главный.

Об этом сообщает сайт «Ридус».

Теперь никакая обувь не будет сомневаться в том, что в гневе пёсик очень страшен — просто зверюга.

«Лучше не попадайся мне на глаза, глупая тапка! Иначе порву как Тузик грелку», — подумал собакен. Придется хозяевам Спарти держать тапочки и другую обувь подальше от своего сурового питомца.

Комментаторы были уверены, что тапка получила по заслугам.

«Правильно! Нечего сзади подкрадываться».

«Ахах, расходились тут тапки всякие! Бесят!»

«Ну тапочка точно в чем-то виновата. Иначе бы не получила люлей».

«Тапка — провокатор!»