В ВОЗ спрогнозировали дальнейшую ситуацию с коронавирусом в мире

Специальный посланник Всемирной организации здравоохранения по борьбе с пандемией COVID-19 доктор Дэвид Набарро заявил, что по меньшей мере в течение следующих трех месяцев в мире будет продолжаться сложная ситуация в связи с коронавирусом.

Об этом сообщает издание Essex Live, передает Час Пик.

«Я опасаюсь, что мы движемся через марафон, но сейчас нет реального способа сказать, что мы уже в конце. Мы видим конец, но мы пока не там«, — сказал Набарро.

Он добавил, что сложная ситуация в мире в связи с коронавирусом продлится еще минимум в течение следующих трех месяцев.

«Поведение этого вируса заключается в том, что он накапливается, а затем резко возрастает, а потом снова спадает, а затем снова растет. И так примерно каждые три-четыре месяца», — отметил Набарро.

По его словам, жизнь продолжается, экономику можно восстановить во многих странах, но властям нужно будет хорошо все планировать, когда происходят коронавирусные всплески.

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