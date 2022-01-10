СБУ назвала причину, по какой любимца Баскова Даню Милохина не пустили в Украину

Российского блогера, который является звездой русскоязычного сегмента соцсети «ТикТок», Даниила Милохина не впустили на территорию Украины, поскольку он не смог убедительно сформулировать цель своего приезда.

Об этом сообщает «Украинская правда», ссылаясь на информацию, полученную от собеседника в правоохранительных органах.

По словам источника, «Тиктокера развернули на границе, поскольку тот не смог убедить пограничников в цели своей поездки в Украину. Он прилетел рейсом из Стамбула и отмечал, что едет с частным визитом, чтобы отдохнуть. После отказа во въезде его вернули в обратном направлении».

Добавим, что 9 января 20-летнему российскому тиктокеру и певцу Даниилу Милохину отказали во въезде в Украину, и он пожаловался на действия украинских пограничников своим подписчикам в соцсетях, где у него десятки миллионов зрителей.