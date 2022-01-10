Врач назвал опасные последствия курения для ЖКТ

Гастроэнтеролог Петр Ткаченко рассказал о влиянии курения на желудочно-кишечный тракт (ЖКТ).

По словам медика, пристрастие к сигаретам, в частности, может привести к спазму сфинктера Одди — состоянию, при котором появляется частичное нарушение проходимости протоков желчи и панкреатического сока в двенадцатиперстную кишку.

«Курение — это один из ведущих факторов риска, наряду с алкоголем. Курение вызывает спазм сфинктера Одди… Из-за этого могут быть проблемы. Например, панкреатит. Желчь может попадать в поджелудочную железу и вызывать воспаления, и активировать ферменты поджелудочной железы, в результате чего она будет сама себя, условно говоря, переваривать», — сказал Ткаченко.

Специалист добавил, что зачастую у тех, кто долго курил, но решил бросить, начинаются проблемы со стулом — «нарушается нормальная функция перистальтики кишки».

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