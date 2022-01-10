Протесты в Казахстане — новые видео, как Алматы зачищают от боевиков

В городе Алматы (Казахстан) военные подразделения с оружием наизготовку продолжают усиленно патрулировать улицы.

На видео, опубликованном в Telegtam-канале «Военный образователь», видно, что несколько военных с винтовками проводят «зачистку» территории от организаторов беспорядков, которых местные власти называют «террористами».

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Сообщается, что суды Казахстана за несколько дней привлекли к ответственности 3022 человек за нарушение режима ЧП и проведения митингов. Из них арест применен в отношении 1743 человек, предупреждение — 913 и наложен штраф — 359.

Также на видео опубликованы кадры задержания одной из ячеек «боевиков» в Алматы сотрудниками Службы «А» («Арыстан») Комитета национальной безопасности РК.

Известно, что беспорядки на улицах Казахстана начались еще 3 января. Люди вышли на митинг с требованием снизить стоимость газа. Власти просьбу выполнили, но протестующие не разошлись. Спустя несколько дней ситуация обострилась и протесты охватили 15 городов страны. Из-за беспорядков в Казахстане ввели чрезвычайное положение и начали задерживать «боевиков».

Ранее на Realist.online сообщалось, что в Казахстане массовые увольнения в МВД, глава одной из областей застрелился.