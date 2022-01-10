Леониду Кравчуку сегодня исполнилось 88 лет (фото)

Десятого января первому президенту Украины Леониду Кравчуку исполнилось 88 лет. Герой Украины и народный депутат нескольких предыдущих созывов Верховной Рады находится на реабилитации после сложной операции на сердце.

В августе 1991 года Кравчук покинул ряды КПУ и баллотировался на пост президента как беспартийный. Его поддержали как активисты запрещенной в то время компартии, так и часть национал-демократов, рекламировавших председателя Верховной Рады как «отца независимости». Кравчук победил уже в первом туре, получив более 60% голосов.

С сентября 1993 года Кравчук подписал Массандровские соглашения, касающиеся дальнейшей судьбы размещенных на территории Украины Черноморского флота и ядерного оружия. После этого согласился на досрочные выборы главы государства (назначены на июль 1994 года). В первом туре набрал самое большое количество голосов среди других кандидатов, но во втором проиграл Леониду Кучме. После этого несколько раз избирался народным депутатом Украины.

В июле 2020 года на общественных началах стал главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.

Летом 2021 года Кравчук перенес операцию на сердце. По состоянию на сентябрь 2021 года находился на реабилитации в Германии. После операции врачи оценивали состояние здоровья Кравчука как сверхсложное. Экс-президент впервые пропустил торжества по случаю Дня Независимости.