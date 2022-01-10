Переговоры США и РФ в Женеве — первое видео

Появились первые видеокадры Женевской встречи, стартовавшей в понедельник, 10 января. Речь идет об основном раунде переговоров представителей Соединенных Штатов и Российской Федерации относительно «гарантий безопасности».

Видео опубликовано в Telegram Segodnya_life.

Мероприятие проходит в закрытом формате в американском постоянном представительстве при отделении Организации объединенных наций в Женеве.

Делегацию Соединенных Штатов возглавляет первый заместитель государственного секретаря США Уэнди Шерман, делегацию России – заместитель главы Министерства иностранных дел Сергей Рябков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Данная встреча является первой из дальнейших международных переговоров Запада и России по поводу ультиматумов о нерасширении Североатлантического альянса и «стратегической стабильности», выдвинутые Москвой на фоне наращивания своих войск у украинских границ. После нее последует ряд переговоров по проблеме российской угрозы с участием представителей России: 12 января в Брюсселе — встреча Совета РФ — НАТО, 13 января в Вене — переговоры РФ — ОБСЕ.

В декабре 2021 г. президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели два раунда личных переговоров, в ходе которых было договорено делегировать своим представителям дальнейшее обсуждение претензий Москвы, которые в России называют договоренностями относительно «гарантий безопасности».

Как ранее «Апостроф» сообщал, что госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, как снизить напряженность между НАТО и Россией.